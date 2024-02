Final Fantasy: Kitase spiega perché non lasciò Square-Enix insieme a Sakaguchi nel 2001

Dopo aver dato i natali alla serie di Final Fantasy e averla portata al successo all'interno di Square, Hironobu Sakaguchi decise nel 2001 di lasciare la compagnia giapponese. La stessa decisione non fu presa dall'attuale brand manager della serie, Yoshinori Kitase, che ad oggi ricopre ancora un ruolo fondamentale all'interno di Square-Enix.

Kitase si è unito alla serie principale di Final Fantasy con Final Fantasy 5, per cui lavorò come field planner, event planner e sceneggiatore, per poi dirigere Final Fantasy 6, 7 e 8, nel mentre Sakaguchi ricprì il ruolo di producer. In seguito, Sakaguchi lasciò Square Enix (allora semplicemente Square) nel 2001, decidendo di passare il testimone a Kitase. Quest'ultimo ha spiegato, in un'intervista al podcast My Perfect Console di Simon Parkin i due motivi principali per cui ha scelto di non lasciare Square Enix insieme al suo mentore.

"In quel periodo, intorno al 2000, stavamo pianificando molti titoli principali di Final Fantasy: 10, 11, 12 e così via", afferma. "Questi erano tutti attualmente in fase di pianificazione e in discussione. E poiché Sakaguchi-san è stato un mentore, qualcuno con cui ho lavorato e con cui sono cresciuto all'interno dell'azienda, ovviamente è stato un momento molto triste per me assistere alla sua partenza".

Il motivo principale per cui Kitase ha deciso di rimanere nell'azienda, quindi, è che sentiva di dover ancora lasciare il suo segno nella storia di Final Fantasy: "Mi sentivo ancora come se stessi ancora formando la mia visione, quindi questo è stato uno dei motivi per cui ho avuto voglia di restare".

La sua seconda ragione, spiega, è che voleva continuare a far parte della serie Final Fantasy in modo che Sakaguchi avesse un punto di connessione più facile nel caso avesse mai deciso di tornare. Eventualità che nel 2016 si è concretizzata (seppur non come sperato dai fan torici di Final Fantasy) con il mobile game Mobius Final Fantasy del 2016, che prevedeva un evento crossover con personaggi di Terra Battle, un gioco creato dal nuovo studio di Sakaguchi, Mistwalker.

La serie JRPG di Square-Enix si prepara a tornare sulle scene con Final Fantasy 7 Rebirth, disponibile per il preload su PS5.