Hironobu Sakaguchi: che fine ha fatto il padre di Final Fantasy e Lost Odyssey ?

Nell'universo videoludico ci sono personalità che non hanno bisogno di presentazioni, in virtù dell'influenza che hanno avuto nell'affermazione del medium. Tra queste ultime figura sicuramente Hironobu Sakaguchi, considerato il vero e proprio "padre" della serie di Final Fantasy.

Ancora oggi amate in tutto il mondo, le Fantasie Finali hanno infatti visto la luce proprio sotto l'ala protettiva del celebre autore, che ne ha curato il destino sino al 2004, anno che lo ha visto avviare una nuova avventura professionale. Dopo una storica e lunghissima collaborazione, Sakaguchi decideva infatti di lasciare Square Enix per fondare una nuova software house: Mistwalker. Da allora, il Game Designer ha proseguito la propria attività, ma ad oggi sembrano latitare novità sul fronte di ulteriori produzioni: cerchiamo dunque di ripercorrere la storia degli ultimi progetti seguiti dall'autore.

Come detto, nel 2004 nasceva Mistwalker, software house che si sarebbe presto fatta conoscere per titoli ancora oggi molto apprezzati dal pubblico amante dei JRPG. Con la collaborazione del nuovo team, il Game Designer dava infatti vita a due titoli capaci di attirare l'attenzione di Microsoft, che se ne aggiudicava l'esclusività per le proprie console. Nel 2006 e nel 2008 approdavano dunque su Xbox 360 prima Blue Dragon e in seguito Lost Odyssey, epopea fantasy che tutt'oggi occupa un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori. Dall'universo verdecrociato, Sakaguchi si spostava in seguito nell'orbita della Casa di Kyoto, con la pubblicazione pochi anni più tardi di The Last Story, JRPG uscito in esclusiva su Nintendo Wii.



Col quest'ultimo, si chiudeva l'attività dell'autore su console casalinghe ed il focus di Mistwalker si spostava sull'universo del mobile gaming. Su questo fronte, si distingueva in modo particolare la pubblicazione di Terra Battle, gioco capace, nel 2015, di sfiorare i due milioni di download, tanto da spingere il team a riflettere sul possibile sviluppo di una versione console, che tuttavia non ha mai visto la luce. Il successo contribuiva invece alla scelta di svilupparne un seguito: i device mobile accoglievano dunque Terra Battle 2 nel 2017, titolo però incapace di riscuotere lo stesso interesse del suo predecessore. Il brand proseguiva infine il suo cammino con Terra Wars, che nel settembre 2018 diventava persino protagonista di una missione crossover con Final Fantasy XV.

Le ultime notizie legate alle attività di Sakaguchi risalgono alla primavera dello scorso anno. Nel marzo 2019, veniva infatti svelata una collaborazione tra il padre di Final Fantasy ed Apple, volta a portare una sua nuova produzione nel catalogo di Apple Arcade. Intitolata Fantasian, quest'ultima vantava un concept decisamente peculiare: come illustrato nel video di presentazione che trovate in apertura a questa news, il fulcro del progetto era infatti rappresentato dalla realizzazione di una vasta selezione di diorama. Costruiti questi ultimi e scattate loro moltissime fotografie, il team di Mistwalker procedeva con la collocazione al loro interno di personaggi 3D. Un impegno creativo notevole, che tuttavia, ad oggi, risulta ancora avvolto nel più fitto mistero, privo di una data di pubblicazione precisa.

In attesa di nuove informazioni su Fantasian, qual è il gioco di Hironobu Sakaguchi che avete amato maggiormente? Su cosa vorreste vederlo all'opera in futuro?