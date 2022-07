Final Fantasy e NieR: le nuove figure Square Enix, tra NFT e conti salati

Si era già discusso della possibilità che Square Enix tastasse il terreno del mondo NFT, e il primo peculiare passo è stato annunciato in occasione del Comic Con di San Diego.

Nel presentare una nuova figure dedicata a Final Fantasy VII, il colosso videoludico ha annunciato che la statuetta raffigurante Cloud Strife sarà proposta in speciali bundle legati al mondo NFT. La figure, che potete osservare in calce, sarà infatti venduta in bundle con uno speciale "certificato digitale di autenticità" distribuito in formato NFT. La Digital Plus Edition dell'oggetto includerà inoltre - per 30 dollari in più - un ulteriore Non Fungible Token raffigurante la statua da collezione.

Più tradizionale sarà invece il sistema di distribuzione di una seconda figure dedicata a Cloud Strife. Ispirata da Final Fantasy VII Remake, quest'ultima immortala il protagonista nell'ormai iconico abito indossato in una delle sequenze di gioco ambientate a Midgar. Anche in questo caso, trovate un'immagine di anteprima in calce.



Infine, da San Diego arrivano anche annunci dedicati al collezionismo d'élite, con due figure dal prezzo importante. Da un lato, Square Enix propone una nuova statuetta dedicata a NieR Automata e raffigurante 2B. Ricca di dettagli, quest'ultima è disponibile per il preordine al prezzo di listino di circa 825 dollari. Spazio poi a Final Fantasy VI, con Terra che debutta in una figure della linea Masterline. Presentato con il video che trovate in apertura, l'oggetto da collezione è in vendita a circa 13.800 dollari!



