Final Fantasy Origin è 'bellissimo in co-op', per il director di Marvel's Blade

Sebbene nella nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin abbiamo evidenziato i limiti dello spin-off di Final Fantasy in stile Soulslike sviluppato dal Team Ninja, l'avventura con protagonista Jack si è ritagliata nel corso del tempo il suo zoccolo duro di fan. Tra questi si aggiunge un nome di spicco di Arkane.

Dinga Bakaba, figura chiave di Arkane Lyon ed attualmente al lavoro su Marvel's Blade in qualità di director, ha infatti preso parola su Twitter/X per manifestare il suo entusiasmo nei confronti di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, soffermandosi in particolare sulla sua componente cooperativa che sembra averlo conquistato completamente: "Perché nessuno mi ha mai detto quanto è bello Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin in cooperativa? Dannazione!", queste le parole di Bakaba sulla produzione congiunta Square Enix e Team Ninja.

In effetti uno dei maggiori punti di forza di Stranger of Paradise risiede proprio nel suo multiplayer cooperativo fino a 3 giocatori, che consente al sistema di combattimento ed alla struttura dell'avventura di esprimere al meglio il proprio potenziale rivelandosi così ancora più godibile. Pubblicato nel 2022, al momento non è chiaro se il progetto avrà mai un successore: all'inizio del 2023 Tetsuya Nomura rivelò di star pensando a un possibile seguito per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ma da allora non ci sono più stati aggiornamenti concreti.

Vi piacerebbe un seguito di Final Fantasy Origin?