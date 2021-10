Final Fantasy Origin: tutti i contenuti di Standard e Digital Deluxe Edition

Nel corso della serata Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e le relative pagine sui principali store digitali con tutte le informazioni riguardanti le versioni speciali e i contenuti bonus.

Ecco di seguito tutto quello che c'è da sapere sulle due diverse edizioni del gioco e sui bonus per il preorder:

Standard Digital Edition

Copia del gioco in versione digitale

Bonus di pre-acquisto

Digital Deluxe Edition

Copia del gioco in versione digitale

Bonus di pre-acquisto

Pass stagionale: include le missioni extra "Cimenti di Bahamut, il Re

dragone", "Gilgamesh, errante dimensionale" e "Different Future"

dragone", "Gilgamesh, errante dimensionale" e "Different Future" Art book digitale

Minicolonna sonora digitale

Bonus di pre-acquisto

Accesso anticipato di 24 ore: si potrà giocare a partire dalla mezzanotte del 17 marzo2021

Arma Cuor di leone e protezione Scudo della luce

Arma Ribelle (solo per chi effettua l'ordine entro il 18 aprile 2022 alle ore 23:59)

Al momento non è chiaro se i bonus per il pre-acquisto verranno distribuiti tramite un codice anche per chi effettuerà la prenotazione della versione su disco del gioco presso uno store online o un negozio fisico.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo provato di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a cura di Giuseppe Arace, che ha giocato e completato la seconda demo del titolo su PS5. Sapevate che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà esclusiva Epic Store su PC?