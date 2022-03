Final Fantasy Origin: debutto trionfale Giappone, Elden Ring scivola al terzo posto

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin riceve un'ottima accoglienza in Giappone conquistando il primo posto della classifica software e totalizzando 28.944 copie vendute su PlayStation e 17.905 su PlayStation 5.

L'action game di Square-Enix e Team Ninja, che pare soffrire di pesanti problemi di ottimizzazione su PC, spodesta in questo modo Leggende Pokémon Arceus ed Elden Ring, con l'open world di FromSoftware che scivola in questo modo al terzo posto. Di seguito i 10 giochi più venduti in Giappone durante l'ultima settimana:

[PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) – 28,944 (New) NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 23,067 (2,177,459) [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 19,487 (293,628) [PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) – 17,905 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 16,078 (4,499,542) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,755 (2,561,419) [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 9,447 (94,818) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,111 (4,813,641) [NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 8,429 (112,107) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 8,182 (912,325)

Senza destare particolare sorpresa, Nintendo Switch si conferma l'ennesima volta la piattaforma più venduta in Giappone, superando di gran lunga i numeri fatti registrare da PS5 e Xbox Series X|S.

Switch OLED Model – 55,675 (1,441,315) Switch – 19,165 (18,116,589) Switch Lite – 10,657 (4,635,407) PlayStation 5 – 13,971 (1,239,386) PlayStation 5 Digital Edition – 2,997 (222,657) Xbox Series X – 2,936 (88,985) Xbox Series S – 618 (74,915) New 2DS LL (including 2DS) – 287 (1,184,064) PlayStation 4 – 10 (7,819,379)

Switch OLED è di gran lunga il modello più venduto della famiglia di console Nintendo, e PlayStation 5 è l'unica piattaforma che riesce ad insediare la console ibrida riuscendo a fare meglio del modello Lite. Ancora bassi i numeri delle console Microsoft, pur considerando che le vendite di Xbox Series X|S in Giappone hanno già superato quelle di Xbox One nel suo intero ciclo vitale.