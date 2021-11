Final Fantasy Origin: eroi e combattimenti nelle nuove immagini di Stranger of Paradise

Dopo aver illustrato i numerosi livelli di difficoltà di Final Fantasy Origin, il Team Ninja riapre una finestra sulla dimensione action GDR di Stranger of Paradise per darci modo di ammirare delle nuove immagini sui personaggi e sul sistema di combattimento.

L'ultima infornata di scatti ingame propostaci dagli autori di Ninja Gaiden, Dead or Alive e Nioh ci consente di apprezzare gli interventi compiuti dalla software house nipponica sul fronte della grafica e della caratterizzazione di eroi e scenari.

Molte delle immagini confezionate dal Team Ninja immortalano l'interfaccia e le numerose opzioni accessibili nella scelta degli attacchi e delle abilità da utilizzare in fase di combattimento, con l'immancabile stile di Final Fantasy che traspare dall'adozione degli indicatori di HP, MP e pozioni.

Nella sua versione finale, il titolo proporrà anche delle profonde opzioni di customizzazione dell'equipaggiamento, garantendo così agli appassionati l'accesso a una pletora di sistemi per variare le statistiche di base, le armi da utilizzare e, ovviamente, i poteri da acquisire sbloccandone i relativi rami di abilità.

La commercializzazione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è prevista per il 18 marzo del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopo aver ammirato le nuove immagini che trovate in calce alla notizia, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Final Fantasy Origin tra gameplay storia e longevità.