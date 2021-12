Final Fantasy Origin: eroi, nemici, scenari e combattimenti nel nuovo video giapponese

In coincidenza del preannunciato evento di Final Fantasy Origin per il compleanno del primo, iconico capitolo della saga JRPG, Square Enix ha mostrato delle scene di gameplay inedite di Stranger of Paradise.

Lo streaming, rigorosamente in lingua giapponese, ha fatto da sfondo a delle nuove sequenze ingame e a tanti render su personaggi, nemici, ambientazioni e combat system di Stranger of Paradise, il prossimo action ruolistico firmato Team Ninja.

Nelle due ore circa di spettacolo digitale approntato da Square Enix si sono avvicendati diversi maestri del genere che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla trasformazione dell'originario esperimento GDR di Final Fantasy nell'attuale serie conosciuta in tutto il mondo, come il brand manager Yoshinori Kitase, il produttore creativo Tetsuya Nomura, il produttore Masashi Fujiwara e il direttore Daisuke Inoue.

In cima alla notizia trovate la registrazione dell'evento organizzato da Square Enix per festeggiare il compleanno del primo Final Fantasy e discutere del prossimo capitolo spin-off affidato al Team Ninja. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Final Fantasy Origin Stranger of Paradise sarà disponibile dal 18 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più, eccovi il nostro speciale su gameplay storia e longevità di Final Fantasy Origin.