Final Fantasy Origin: forti critiche sul comparto grafico da Digital Foundry

Nel corso della serata è stata pubblicata l'analisi di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ad opera degli esperti di Digital Foundry, team che ha mosso numerose critiche agli sviluppatori.

L'analisi del souslike di Team Ninja lascia emergere come la principale problematica del gioco sia la tecnica di rendering datata. Stando a Digital Foundry, infatti, i giochi moderni sfruttano tecniche di rendering che alleggeriscono il carico sull'hardware e permettono di migliorare le prestazioni, ma il sistema sfruttato da Stranger of Paradise Final Fantasy Origin risale a due generazioni fa (si parla di PlayStation 3 e Xbox 360), con le ovvie conseguenze. Non a caso, infatti, si parla di un gioco davvero tosto da far girare a 60 fotogrammi al secondo, al punto che solo la versione PlayStation 4 Pro riesce a raggiungere in maniera quasi sempre stabile tale obiettivo, soprattutto se la si gioca in retrocompatibilità su PlayStation 5. Tra le altre pecche troviamo l'assenza di temporal anti-aliasing (TAA) e di un anti-aliasing non particolarmente efficace, accompagnato a texture che in alcuni casi godono di una risoluzione molto bassa e non sono piacevoli da vedere.

Al netto di tutti questi problemi, però, Digital Foundry elogia il livello di dettaglio dei modelli e degli interni, i quali propongono numerose geometrie. Viene inoltre citata la possibilità di distruggere molti degli elementi dello scenario, talvolta anche quelli più grossi.

Prima di lasciarvi all'analisi in video di Digital Foundry, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.