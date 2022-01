Final Fantasy Origin: un leak svela il peso della versione PS5

Dopo aver appreso tramite le parole degli sviluppatori che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è una versione alternativa del primo Final Fantasy, scopriamo grazie ad un leak quelle che sono le informazioni relative alle dimensioni del gioco sulla console di ultima generazione Sony.

A svelare queste informazioni è ormai il sempre più popolare account Twitter PlayStation Game Size, profilo che continua ad analizzare tutti i contenuti del database Sony alla ricerca di informazioni utili per i videogiocatori. Anche questa volta l'utente è riuscito a scoprire qualcosa di interessante, ovvero che la versione PlayStation 5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avrà un peso di 71,505 GB, dimensioni che però non tengono in considerazione l'eventuale aggiornamento del day one. L'utente Twitter ha anche scoperto che il preload per chi acquisterà l'edizione speciale del gioco, contenente l'accesso anticipato di 3 giorni, verrà attivato il prossimo 13 marzo 2022, esattamente 48 ore prima dell'inizio dell'Early Access.

In attesa che il gioco faccia il suo debutto sugli scaffali a partire dal prossimo il 18 marzo 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sui contenuti di Standard e Digital Deluxe Edition di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.