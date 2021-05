Final Fantasy Origin: un report sembra confermare l'esistenza del gioco, i nuovi dettagli

Dopo i rumor susseguitisi per tutto il weekend, il presunto spinoff di Final Fantasy in lavorazione presso il Team Ninja torna protagonista con nuove interessanti informazioni grazie ad un report di Fanbyte che conferma l'esistenza di Final Fantasy Origin.

Le fonti interne contattate dalla redazione di Fanbyte hanno infatti sostanzialmente confermato l'esistenza di Final Fantasy Origin, aggiungendo particolari degni di nota. Stando al report il gioco uscirà in esclusiva per PlayStation 5 per poi arrivare più tardi anche su PC. Come emerso nel weekend, il gioco dovrebbe essere presentato durante lo show dell'E3 2021 di Square Enix e nel corso dell'estate il publisher potrebbe pubblicare una Demo pre-alpha che prenderà il titolo di "Stranger in Paradise".

Il gioco dovrebbe riprendere le caratteristiche di Nioh ma con alcune semplificazioni per arrivare ad un pubblico più ampio. Le fonti di Fanbyte aggiungono poi che i lavori sul Final Fantasy Origin sarebbero portati avanti dal team di Dissidia Final Fantasy NT, con la partecipazione di alcuni degli sviluppatori della serie Nioh.

Ovviamente il report specifica che tutto potrebbe cambiare prima dello show ufficiale e come sempre vi invitiamo a prendere le informazioni con il dovuto distacco. Se volete approfondire la questione potete trovare il nostro video su Final Fantasy Origin sulle pagine di Everyeye.