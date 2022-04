Final Fantasy Origin riceve un nuovo update: textures e CPU perfezionate

Il versante tecnico di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato soggetto a critiche sin dalla sua presentazione all'E3 2021. Di recente anche Digital Foundry ha criticato il comparto tecnico di Final Fantasy Origin nella sua analisi, tuttavia Square Enix e Team Ninja lavorano per perfezionarlo un poco alla volta.

Il nuovo aggiornamento per il gioco, l'Update 1.03, apporta un'ulteriore serie di perfezionamenti volti a rendere sempre più stabile la produzione. Tra gli aspetti aggiustati troviamo ad esempio l'utilizzo eccessivo della CPU, adesso finalmente ridotto nelle quantità, e vari problemi alle texture che adesso non dovrebbero più verificarsi risultando quindi maggiormente dettagliate.

Ancora, l'ultima patch agisce anche sul gameplay perfezionando l'intelligenza artificiale ed effettuando alcuni aggiustamenti all'interfaccia utente. Vengono inoltre risolti il problema "out of memory ed un exploit che poteva causare il crash dei server in specifici momenti. I fix apportati non sono magari rivoluzionari e non risollevano la situazione tecnica generale dell'opera, ma in ogni caso non vanno esclusi nel prossimo futuro ulteriori Update volti a sistemare ulteriori problematiche, rendendo quindi Final Fantasy Origin maggiormente godibile sul versante visivo e in termini di prestazioni.

Talvolta, tra l'altro, sembra che anche aggiustamenti in apparenza insignificanti come un taglio di capello possano portare a risolvere problemi di performance di Final Fantasy Origin su PC, sebbene tale mosse sia stata effettuata dai modder e non dagli autori in persona.