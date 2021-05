Final Fantasy Origin, ancora rumor: il Final Fantasy 'più violento e oscuro' mai fatto

All'ombra di indiscrezioni che vorrebbero trafugato il materiale E3 2021 di Square Enix, con conseguente diffusione in anticipo degli annunci previsti, si continua a discutere dell'effettiva esistenza di Final Fantasy Origin.

Questo il titolo con il quale ci si riferisce a questo progetto del mistero, descritto da diversi insider come un Final Fantasy à la Dark Souls, con meccaniche che richiamano alla mente i titoli From Software e destinato in esclusiva a PlayStation 5. Le indiscrezioni su Final Fantasy Origin identificano in Team Ninja gli autori della produzione, con i creatori della saga di Nioh impegnati con la storica serie Square Enix.

Ora, dalle pagine di Resetera si guadagnano attenzione le dichiarazioni dell'insider Navtra, la prima a citare il possibile annuncio di una nuova Fantasia Finale all'E3 di quest'anno. Sul noto forum, la fonte invita gli appassionati a non attendersi una sorta di Nioh 3, poiché Final Fantasy Origin sarà caratterizzato di una propria precisa identità, anche se ovviamente il DNA della produzione sarà fortemente legato alla recente storia produttiva di Team Ninja.



Nel titolo, prosegue Navtra, i giocatori potranno scegliere differenti livelli di difficoltà - diversamente da quanto accade nei giochi From Software -, per un'opera che complessivamente promette di essere il "Final Fantasy più oscuro e violento mai fatto", paragonabile in parte a Ninja Gaiden 2. L'insider ha però anche invitato il pubblico a moderare le proprie aspettative in termini di valori produttivi, che potrebbero non raggiungere quelli di un capitolo principale tradizionale della serie di Final Fantasy.



Per scoprire se si cela della verità dietro queste indiscrezioni, non resta purtroppo altro da fare che attendere pazientemente!