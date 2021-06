Final Fantasy Origin, spunta un dominio registrato: annuncio Square Enix all'E3?

In piena tradizione E3, non mancano in questi giorni rumor, indiscrezioni e ipotesi legati agli annunci in programma da parte dei grandi attori dell'industria videoludica.

Nella giornata che vedrà trasmesso lo show E3 2021 di Square Enix, riprendono in particolare quota le voci che vorrebbero come imminente l'annuncio di un Final Fantasy violento e oscuro. I rumor vorrebbero il titolo nato da una collaborazione tra Square Enix e Team Ninja, per un progetto che avrebbe assunto la struttura di un Souls-like. Al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito all'effettiva esistenza del gioco, battezzato "Final Fantasy Origin", ma le indiscrezioni continuano a circolare.

Nello specifico, la community segnala ora l'avvistamento di un dominio registrato correlato proprio al presunto titolo. Il portale finalfantasyorigin.com, come potete verificare in calce a questa news, sarebbe stato registrato proprio in concomitanza all'emergere dei primi rumor, e risulterebbe al momento inaccessibile. È pero bene sottolineare che tale circostanza non è da interpretare come prova schiacciante dell'esistenza del titolo. In seguito al diffondersi delle prime voci, qualcuno avrebbe infatti potuto registrare un dominio legato alla chiacchierata produzione.



Per saperne di più, non resta dunque che attendere l'evento di questa sera: ricordiamo che potrete seguirlo in compagnia della Redazione, con Everyeye live dalle 16 per seguire l'E3 2021 anche oggi, domenica 13 giugno.