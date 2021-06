Final Fantasy Origin Strangers of Paradise: le emozioni della Demo nel gameplay di Sony

Risolti i problemi della Demo PS5 di Final Fantasy Origin Strangers of Paradise, i curatori del canale YouTube di PlayStation Japan confezionano un video ricco di scene di gameplay.

La versione dimostrativa del nuovo spin-off in salsa action ruolistica di Final Fantasy offre ai più curiosi l'opportunità di saggiare le potenzialità del sistema di combattimento elaborato dal Team Ninja, con il contributo di Tetsuya Nomura, per narrare la storia di un manipolo di eroi chiamati a fronteggiare la pericolosa minaccia di Chaos.

Insieme all'autore di Final Fantasy 7 Remake e della serie di Kingdom Hearts, gli sviluppatori del Team Ninja promettono di costruire un impianto di gioco quantomai stratificato e divertente, sullo sfondo di un comparto artistico e grafico che mutua il suo stile dai soulslike di genere dark fantasy. Gli stessi vertici di Square Enix, d'altronde, non fanno segreto di guardare a questo progetto come ad una "visione audace della serie di Final Fantasy".

La commercializzazione di Strangers of Paradise Final Fantasy Origin è prevista nel 2022 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S, come pure su PS4 e Xbox One. La Demo di Strangers of Paradise rimarrà accessibile su PS5 fino a giovedì 24 giugno. Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo.