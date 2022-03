Final Fantasy Origin: un 'taglio di capelli' risolve i problemi di performance su PC

Le polemiche sulla mancata ottimizzazione della versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin proseguono senza soluzione di continuità. Alcuni modder sembrano aver trovato una singolare soluzione che migliora le prestazioni di gioco: "rasare a zero" i personaggi.

Da giorni imperversa la polemica sulla scarsa ottimizzazione della versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Come ha fatto notare il modder DeathCaos nei giorni scorsi, il problema delle performance sarebbe derivato dai modelli poligonali presenti nel gioco, con i normali nemici che portano in dote geometrie da oltre 30 Mb e boss che sforano i 90 Mb, senza contare texture, effettistica ed altro.

Per cercare di ovviare a questo problema alcuni modder hanno quindi pensato di ridurre il carico di poligoni per ogni singolo personaggio, a partire dal taglio di capelli. L'utente @AkiraJkr1 ha infatti dimostrato, con tanto di presentazione PowerPoint, che riducendo la presenza di capelli e pellicce il framerate aumenta di ben 25 fps. Un filmato mostra poi che l'elfo oscuro Astos, opportunamente rasato a zero, consente di ottenere ben 8 fps in più. Dopo un passaggio dal parrucchiere dell'intero party si possono sfiorare i 30 fps in più. Insomma, sembra evidente che Square Enix abbia posto poca attenzione all'ottimizzazione dei modelli e i fan sperano in un tempestivo intervento degli sviluppatori.

