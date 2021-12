Final Fantasy Origin: tre missioni accessibili solo prenotando la Digital Deluxe Edition

Dopo aver confermato che Stranger of Paradise è una versione alternativa di Final Fantasy 1, Square Enix si riaffaccia sui social per svelare la presenza di ben tre missioni aggiuntive di Final Fantasy Origin da sbloccare solo attraverso il preordine della Digital Deluxe Edition.

Le nuove missioni, specifica il tweet della compagnia giapponese, non potranno essere sbloccate in altro modo, nemmeno attraverso dei pacchetti aggiuntivi da acquistare separatamente: non sarà possibile sbloccarle nemmeno con il preordine delle edizioni retail di Stranger of Paradise. Le tre attività legate esclusivamente ai preordini della Digital Deluxe si chiameranno Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift e Different Future.

Gli sviluppatori del Team Ninja non forniscono ulteriori chiarimenti sulla natura di queste missioni o tantomeno sugli aspetti riguardanti i contenuti, la trama e le eventuali novità di gameplay: non sappiamo, perciò, se tali attività andranno a riallacciarsi agli eventi della campagna principale o se si tratterà di sfide accessorie che non aggiungeranno ulteriori elementi alla storia maggiore.

Il lancio di Final Fantasy Origin è previsto per il 18 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più sul nuovo progetto action ruolistico del Team Ninja e di Square Enix, qui trovate il nostro speciale su Stranger of Paradise tra gameplay longevità e storia.