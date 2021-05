Final Fantasy Origins in esclusiva PS5? Souls-like sviluppato da Team Ninja: il rumor

Di recente, la rete ha accolto un'indiscrezione decisamente inaspettata, che vorrebbe in sviluppo un gioco della serie Final Fantasy in esclusiva per PlayStation 5.

Il progetto in questione sarebbe distinto dal già presentato Final Fantasy XVI o dall'atteso Final Fantasy VII Remake Parte 2 e sarebbe attualmente in sviluppo presso gli studi di Square Enix, con annuncio previsto all'E3 2021. Le prime indiscrezioni in merito sono emerse pochi giorni fa, ma ora nuova brace si aggiunge al falò delle speculazioni. Un insider francese noto come "SoulsHunt" ha infatti pubblicato un video nel quale rivela di essere a conoscenza di ulteriori dettagli.

Nello specifico, il gioco risponderebbe al titolo di Final Fantasy Origins e sarebbe in sviluppo presso gli studi di Team Ninja. Non solo: il titolo recupererebbe alcune dinamiche della serie Dark Souls di casa From Software, per un'esperienza di stampo souls-like che l'insider paragona a Star Wars Jedi Fallen Order. L'annuncio, prosegue SoulsHunt dovrebbe aver luogo sul palco dell'E3 2021, con la pubblicazione di una Demo giocabile nel corso dell'estate di quest'anno.



In passato, l'insider francese si è dimostrato in grado di offrire anticipazioni poi rivelatesi corrette, ma il suo nome non è particolarmente noto all'interno dell'industria, con un seguito alquanto contenuto. Difficile dunque valutare l'eventuale attendibilità del rumor pre E3 2021. Ad ogni modo la fiera videoludica prenderà il via tra poche settimane: non resta dunque che pazientare ancora qualche tempo per scoprire se l'indiscrezione cela effettivamente un fondo di verità.