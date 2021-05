Final Fantasy Origins, un souls-like per la serie JRPG? Ne parliamo in video!

Di recente, l'universo produttivo di Square Enix è stato al centro di una nutrita serie di indiscrezioni, incluse ipotesi di un prossimo annuncio legato alla serie di Final Fantasy.

Nello specifico, le ultime ore hanno visto susseguirsi rapidamente voci di corridoio e rumor su di un Final Fantasy esclusivo per PlayStation 5 e distinto da Final Fantasy XVI. A citare il titolo sono state plurime fonti, una delle quali ha buttato ulteriore legna nel falò, suggerendo che il gioco in questione, dal presunto titolo di Final Fantasy Origins, altro non sarebbe che un Final Fantasy souls-like sviluppato da Team Ninja, ovvero la software house autrice della serie di Nioh.

Inutile dire che l'indiscrezione ha rapidamente guadagnato l'attenzione del pubblico, anche in seguito alle successive ipotesi di un video E3 2021 rubato a Nintendo o Square Enix. Per cercare di raccogliere le voci di corridoio relative al progetto e provare a immaginarne la forma, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato al misterioso Final Fantasy Origins. Come di consueto in caso di rumor, non è detto che il gioco esista realmente, ma per il momento potete far viaggiare la fantasia con il filmato che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Sareste felici di un simile annuncio da parte di Square Enix?