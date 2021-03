Final Fantasy, padre della saga pensa all'addio: Fantasian potrebbe essere l'ultimo gioco

Dopo la notizia che Fantasian potrebbe essere l'ultimo lavoro di Nobuo Uematsu, storico compositore giapponese autore della colonna sonora di innumerevoli Final Fantasy, anche il padre della serie JRPG sembra pronto a congedarsi dal settore videoludico.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di VGC, Hironobu Sakaguchi ha infatti confermato che Fantasian, JRPG in arrivo prossimamente su dispositivi mobile, potrebbe essere il suo ultimo progetto. Dopo aver dato i natali a Final Fantasy e aver collaborato a IP quali Chrono Trigger e Kingdom Hearts, il leggendario autore giapponese sembra non escludere l'eventualità di un congedo relativamente prossimo.



Nel descrivere l'approccio adottato in seguito alla fondazione di Mistwalker e all'avvio dei lavori su Fantasian, Sakaguchi ha dichiarato: "Penso che sia assolutamente possibile che questo sia il mio ultimo progetto. Si tratta di un pensiero che è sempre rimasto nella mia mente durante il processo di sviluppo. Attualmente stiamo dando gli ultimi ritocchi alla seconda parte di Fantasian, e le cose finalmente inizieranno a rallentare, direi". Al momento, ha concluso il game director, non ha ancora riflettuto seriamente su quelli che potrebbero essere i prossimi passi per Mistwalker.

Di recente, il team di Hironobu Sakaguchi ha presentato i primi dettagli su quello che sarà il gameplay del suo prossimo titolo. Per tutte le informazioni in merito, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di Fantasian redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.