Final Fantasy Pixel Remaster: 90 minuti di gameplay per il lancio dei primi tre capitoli

Dopo il tuffo nella nostalgia di Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix celebra il lancio dei primi tre capitoli della collezione pubblicando oltre un'ora e mezza di scene di gameplay provenienti dagli universi digitali dei tre JRPG culto appena approdati su PC e sistemi mobile.

In questa loro nuova forma, le rimasterizzazioni di Final Fantasy I, II e III vedono attualizzarsi il loro comparto grafico ma senza stravolgimenti all'impianto artistico e allo stile dei giochi originari. Con l'attenta supervisione di Kazuko Shibuya, l'artista che ha sviluppato i titoli primigeni, gli autori giapponesi della Pixel Remaster puntano ad aumentare la definizione degli eroi, delle ambientazioni e degli effetti particellari, ma sempre nel pieno rispetto della loro "natura pixelata".

I primi tre titoli della remaster vantano anche una colonna sonora riorchestrata da Nobuo Uematsu, oltre ad un gameplay rinnovato, a un'interfaccia grafica e a menù modernizzati, l'aggiunta di un'opzione per attivare i combattimenti automatici e contenuti extra come il lettore musicale, la Galleria di artwork e il Bestiario.

Final Fantasy I, II e III sono perciò acquistabili singolarmente (o come parte del Bundle) nella loro versione Pixel Remaster a partire da oggi, 28 luglio, su piattaforme mobile iOS e Android, come pure su PC dalle pagine di Steam. I successivi tre capitoli della collezione saranno disponibili in un secondo momento. Quanto al possibile arrivo di Final Fantasy Pixel Remaster su PlayStation Xbox e Switch, Square Enix ha già sottolineato come lo sviluppo dei porting dipenderà dalle vendite delle versioni PC e mobile.