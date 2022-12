Final Fantasy Pixel Remaster confermata su PS4 e Switch, Anniversary Edition preordinabile

Dopo gli avvistamenti delle scorse settimane, Square Enix ha rotto gli indugi confermando in via ufficiale che i videogiochi della serie Final Fantasy Pixel Remaster verranno pubblicati anche su Nintendo Switch e PlayStation 4, adeguatamente accompagnati da un'edizione fisica limitata pensata per celebrare il 35° anniversario della serie.

Oggi 18 dicembre, nel giorno del 35° anniversario di Final Fantasy, Square Enix ha confermato che la serie Pixel Remaster, comprendente i videogiochi da Final Fantasy I a Final Fantasy VI, verrà pubblicata su Nintendo Switch e PlayStation 4 durante la primavera del 2023. I titoli potranno essere acquistati in formato digitale singolarmente o come parte di un bundle, oppure in formato fisico in Standard Edition e Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition. Quest'ultima, la più prestigiosa del lotto, comprende i seguenti contenuti:

Edizione fisica di tutti i giochi della serie, sia per Nintendo Switch sia per PlayStation 4;

Scatola Anniversary Edition;

Una custodia lenticolare bonus;

Due dischi in vinile con i nuovi arrangiamenti della colonna sonora (incluso un codice download per i file MP3. L'artwork di copertina è disegnato da Kazuko Shibuya;

Un artbook che celebra la pixel art (128 pagine);

Otto figure stilizzate in pixel art (50mm x 15 mm x 70 mm)

La Final Fantasy I-VI Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition può essere già preordinata in esclusiva su Square Enix Store al prezzo di 274,99 euro (PS4 e Nintendo Switch). Disponibili alla prenotazione anche le edizioni Standard in formato fisico al prezzo di 74,99 euro (PS4 e Nintendo Switch). Tutte le edizioni fisiche di Final Fantasy Pixel Remaster, sia la Limited Edition sia la Standard, saranno prodotte in quantità ridotte, dunque se siete interessati vi consigliamo di procedere alla prenotazione il prima possibile.

I giochi della serie Pixel Remaster sfoggiano una grafica pixel in 2D completamente aggiornata e una colonna sonora riarrangiata, oltre ad un gameplay migliorato, un'interfaccia utente più moderna e diversi extra, quali un bestiario, una galleria di immagini e un lettore musicale. La data di lancio precisa delle edizioni PlayStation 4 e Nintendo Switch verrà comunicata prossimamente, intanto vi ricordiamo che i giochi della serie Pixel Remaster sono già disponibili su PC e dispositivi mobili.