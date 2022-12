Final Fantasy Pixel Remaster: la Anniversary Edition da oltre 270 euro è già esaurita!

Con l'annuncio ufficiale della versione PS4 e Nintendo Switch di Final Fantasy I-VI Pixel Remaster, è arrivato anche il reveal di una impegnativa edizione da collezione dedicata alla produzione.

In concomitanza con la conferma del futuro arrivo dei porting sul mercato videoludico, il team di Square Enix ha infatti alzato il sipario sulla Anniversary Edition di Final Fantasy I-VI Pixel Remaster. L'edizione ha attirato sin da subito l'attenzione di molti appassionati, il cui entusiasmo è stato però in alcuni casi frenato dal prezzo di listino proposto per la raccolta. L'Anniversary Edition è stata infatti proposta sullo store Square Enix al prezzo di 274,99 euro.

Oltre alle riproposizioni dei primi sei capitoli della serie di Final Fantasy, l'edizione da collezione comprende al suo interno diversi oggetti esclusivi. Si spazia tra la speciale box da collezione alla colonna sonora incisa su vinile, passando per l'artbook ufficiale, una serie di figure realizzate con stile in pixel art e una custodia.



Il tutto è stato proposto, come detto, al prezzo di 274,99 euro, con apertura dei preordini fissata per la giornata dello scorso 18 dicembre 2022. Ebbene, in meno di 48 ore, l'Anniversary Edition di Final Fantasy Pixel Remastered risulta già completamente esaurita sullo store di Square Enix!