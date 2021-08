Final Fantasy Pixel Remaster: niente console? Scatta il review bombing di 'protesta'

Nonostante l'ottima accoglienza ricevuta al lancio dai primi tre capitoli di Final Fantasy Pixel Remaster, diversi appassionati hanno ritenuto opportuno organizzare un review bombing per manifestare la propria contrarietà per il mancato arrivo su console della collezione.

Dalla commercializzazione su PC e sistemi mobile delle rimasterizzazioni "in salsa retrò" di Final Fantasy I, II e III, alcuni utenti di Metacritic hanno infatti deciso di partecipare a un review bombing legato, appunto, all'esclusione delle console dal progetto della Pixel Remaster di Final Fantasy.

Il fenomeno sta interessando il noto aggregatore di recensioni dal 28 luglio, con ondate di recensioni utente negative (con voto di 0 su 10) che vengono ciclicamente rimosse dai gestori del portale. Nel momento in cui scriviamo, continuano però ad esserci molte recensioni di appassionati che protestano con Square Enix per la scelta di non coinvolgere nel progetto della Pixel Remaster i fan su console della saga JRPG di Final Fantasy.

Eppure, una risposta in tal senso è già stata fornita dall'azienda giapponese nel Q&A tenutosi pochi giorni prima del lancio delle prime tre rimasterizzazioni. Stando a quanto riferito da Square Enix, le versioni console di Final Fantasy Pixel Remaster vedranno ufficialmente la luce su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch "soltanto se ci sarà abbastanza domanda".