Final Fantasy VI Pixel Remaster ha una data: l'uscita è molto vicina

La sesta fantasia finale sta per compiere il suo ritorno. Square Enix aveva già confermato in precedenza che Final Fantasy VI Pixel Remaster sarebbe arrivato a inizio 2022: arriva ora la data d'uscita definitiva per l'ultima parte della raccolta rimasterizzata dedicata a Final Fantasy.

La Pixel Remaster di Final Fantasy VI sarà disponibile su PC e sistemi mobile a partire dal 23 febbraio 2022, giorno in cui sarà possibile rivivere uno degli episodi più amati e celebrati dell'intero franchise, uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo. Per l'occasione sono state diffuse anche nuove immagini relative alla versione rimasterizzata, che ci permettono di dare uno sguardo alla grafica 2D aggiornata. Ricordiamo inoltre che Final Fantasy VI Pixel Remastered godrà anche di alcune migliorie aggiuntive quali una colonna sonora remixata sotto la supervisione del suo compositore originale, Nobuo Uematsu, un'interfaccia più moderna ed immediata, e la presenza di un bestiario, una gallery e un jukebox in-game.

Coloro che hanno invece effettuato (o effettueranno) il preorder del gioco riceveranno anche ulteriori bonus quali due wallpaper e cinque tracce musicali come precedentemente comunicato. Nel frattempo, voci di corridoio parlano del possibile arrivo di Final Fantasy Pixel Remaster su Switch, tuttavia per ora Nintendo o Square Enix non hanno confermato tale eventualità.