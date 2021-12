Final Fantasy VI Pixel Remaster esce all'inizio del 2022

La serie Final Fantasy Pixel Remaster si aggiornerà presto con l'arrivo di Final Fantasy VI, disponibile da febbraio 2022 su PC, iOS e Android, a pochi mesi di distanza dal lancio della riedizione di Final Fantasy V uscita a novembre.

Inizialmente ci si aspettava un lancio di Final Fantasy 6 Pixel Remaster per la fine del 2021 ma il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per apportare alcuni ritocchi alla produzione, per questo la fase di polishing richiederà qualche settimana in più rispetto a quanto previsto inizialmente.

Coloro che hanno effettuato il preordine riceveranno come bonus i seguenti brani della colonna sonora, in aggiunta alla Soundtrack Timelapse Remix che presenta nuovi arrangiamenti per alcune canzoni.

Locke’s Theme (Timelapse Remix)

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra’s Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

In aggiunta tra i bonus preordine anche due sfondi di Final Fantasy VI e due tipi di wallpaper dei primi sue episodi della serie in cinque differenti risoluzioni: 3840×2160, 2560×1600, 1920×1080, 1280×1024 e 1024×768.

Final Fantasy Pixel Remaster si pone come obiettivo quello di riportare in vita i classici della serie usciti su NES e SNES in una versione "Pixel Perfect" con migliorie tecniche ed estetiche, senza ovviamente stravolgere il gameplay dei giochi originali.