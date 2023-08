Un giorno Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe essere giocabile su FF14

Final Fantasy XIV Online, che di recente ha annunciato la sua nuova espansione Dawntrail, ospita nel suo ricco universo anche l'amatissimo Gold Saucer, omaggio alla settima fantasia finale. Il casinò ospita numerose attrazioni e, chissà, in futuro forse anche la possibilità di giocare a Final Fantasy Pixel Remaster.

O meglio, questo era nei piani degli sviluppatori. Durante una tavola rotonda con GamesRadar+, infatti, il Director del gioco, Naoki Yoshida, ha spiegato che il team di sviluppo era affascinato dall'idea di includere i sei classici della collezione Pixel Remaster come attrazioni giocabili nell'MMO online del quattordicesimo episodio.

"Quando la serie Final Fantasy Pixel Remaster era in uscita, abbiamo pensato che sarebbe stato bello se fosse stato possibile giocarci nel Gold Saucer", ha dichiarato il director, che tuttavia ammette di essersi imbattuto in un ostacolo quasi insormontabile, ossia che i nuovi remaster sono strutturati sul software middleware.

"Poiché vengono eseguiti in middleware, per implementarli nel 14 dovremmo creare un altro sistema in grado di riprodurre il middleware all'interno del gioco. Pertanto, dovremmo costruire un sistema di un gioco per giocare a sistema di un altro gioco. È una configurazione piuttosto insolita."

Per queste ragioni, è possibile che la possibilità di giocare Final Fantasy Pixel Remaster direttamente nella quattordicesima incarnazione della serie sia un'utopia Ciò nonostante, mai dire mai. Nel frattempo, invece, è possibile che arrivi molto presto un evento di crossover fra Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16.