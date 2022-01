Final Fantasy Pixel Remaster presto su Nintendo Switch? Ne parla un insider

Non pago del clamore mediatico suscitato dai suoi rumor su Metroid Prime Remaster nel 2022 su Switch insieme a un nuovo capitolo di Fire Emblem, il noto insider Nate the Hate ha condiviso un'altra indiscrezione legata, questa volta, al possibile arrivo di Final Fantasy Pixel Remaster sulla console ibrida di Nintendo.

Nel suo ultimo intervento su YouTube, la celebre "gola profonda" specializzatasi in leak provenienti dalla casa di Kyoto ha sostenuto come la calorosa accoglienza di Final Fantasy Pixel Remaster riservata su PC e mobile abbia spinto Square Enix ad attivarsi per realizzare quanto prima il porting su console della collezione, a cominciare da Switch in funzione del legame tra i capitoli originari della saga JRPG con le piattaforme Nintendo e, ovviamente, delle straordinarie vendite della console ibrida e della relativa facilità di conversione da sistemi portatili.

Sullo sfondo del dibattito alimentato sui social da Nate the Hate e dalle sue anticipazioni sul presunto arrivo della collezione su Switch nel corso dell'anno appena iniziato, ricordiamo che Final Fantasy Pixel Remaster VI uscirà a febbraio su PC, iOS e Android: solo allora, presumibilmente, scopriremo le reali intenzioni di Square Enix sulle eventuali conversioni per piattaforme casalinghe dell'intero bundle.

A chi ci segue, ovviamente, consigliamo di prendere quanto riportato da Nate the Hate con le dovute cautele e di attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati, in questo caso Nintendo e Square Enix.