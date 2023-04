Final Fantasy Pixel Remaster su PS4 e Nintendo Switch: ecco la data di lancio

Alla già ricchissima rassegna di nuovi videogiochi in arrivo ad aprile 2023 si aggiungono ora anche le attese versioni console di Final Fantasy: Pixel Remaster.

Il team di Square Enix ha infatti confermato che la raccolta troverà presto spazio sui lidi di PlayStation 4 (e PlayStation 5 in retrocompatibilità) e Nintendo Switch. La data da appuntarsi sul calendario è quella di mercoledì 19 aprile 2023, giornata a partire dalla quale la Final Fantasy: Pixel Remaster supererà i confini di dispositivi mobile e PC, le piattaforme di pubblicazione originarie. Sugli hardware Nintendo e Sony, il prodotto sarà distribuito esclusivamente in formato digitale, con la possibilità di acquistare l'intera raccolta o le singole riproposizioni di Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI.



Nell'annunciare la data di lancio della versione PS4 e Nintendo Switch di Final Fantasy: Pixel Remaster, Square Enix ha inoltre alzato il sipario su di una serie di nuovi contenuti previsti per la produzione. Su console, sarà ad esempio possibile alternare liberamente le colonne sonore originali e la loro versione rimasterizzata, ma non solo. Spazio anche alla scelta tra due tipologie di font per i testi in-game e alla possibilità di potenziare le proprie statistiche per un massimo di quattro volte, in una sorta di Easy Mode. Una ulteriore funzione consentirà infine di disattivare gli incontri casuali all'interno della Final Fantasy: Pixel Remaster.