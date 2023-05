Final Fantasy Pixel Remaster è un successo da due milioni di copie

Square Enix Japan ha annunciato che Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, un buon successo dunque per la riedizione dei primi sei episodi della celebre saga JRP.

Final Fantasy Pixel Remaster include Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI riproposti in versione fedele all'originale con grafica in Pixel Art, per tutti coloro che hanno adorato questi classici su NES e SNES negli anni '80 e '90.

La raccolta è stata lanciata inizialmente su PC, iOS e Android in più ondate, per poi arrivare su PS4 e Nintendo Switch lo scorso mese di aprile sotto forma di raccolta con tutti e sei i giochi. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Final Fantasy Pixel Remaster, ricordiamo che il gioco non è disponibile su Xbox e secondo molti i motivi alla base di questa scelta sarebbero da ricercare nei rapporti tesi tra Microsoft e Square Enix, secondo alcuni insider i rapporti tra i due editori si sarebbero incrinati da tempo, si tratta però solamente di voci di corridoio assolutamente non confermate.

Chissà che il successo di Final Fantasy Pixel Remaster non possa spingere Square Enix a tentare simili operazioni per altre IP del suo immenso catalogo.