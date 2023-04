Final Fantasy Pixel Remaster: svelati i Trofei dei sei JRPG, ognuno ha il suo Platino

Manca ormai un solo giorno al debutto di Final Fantasy Pixel Remater, una raccolta che ci permetterà di rituffarci a capofitto nei capitoli classici della storica serie ruolistica curata da Square-Enix.

Dopo aver appreso informazioni circa il peso di Final Fantasy Pixel Remaster su Nintendo Switch, ecco emergere anticipatamente tutti i dettagli legati ai Trofei che potremo sbloccare su PlayStation rivivendo i ruolistici che hanno segnato i primi successi per il franchise.

Come segnalato su portali come Exophase, ognuno dei capitoli inclusi nella raccolta (da Final Fantasy a Final Fantasy VI) offriranno ai completisti pane per i loro denti con la loro lunga lista di Trofei da sbloccare, che peraltro corrispondono a quelli della versione Steam. Se siete curiosi di dare loro uno sguardo vi rimandiamo a questo indirizzo.

Tutti e sei i giochi, inoltre, presentano un trofeo di Platino ottenibile in caso fossimo riusciti nell'impresa di completare tutti gli obietivi previsti da ciascun JRPG incluso in Final Fantasy Pixel Remaster.

La raccolta di Square-Enix (già disponibile su PC) farà il suo debutto domani 19 aprile su console PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Final Fantasy Pixel Remaster manca invece l'appuntamento su Xbox, alimentando in questo modo le voci riguardanti un rapporto complicato tra Square-Enix e Microsoft.