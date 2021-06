Final Fantasy Pixel Remaster: uscita prevista a partire dal mese di luglio

Come riportato da Gematsu, Square Enix ha caricato su YouTube una video presentazione della durata di 30 minuti dedicata a Final Fantasy Pixel Remaster, il video è stato rimosso subito dopo, probabilmente perché caricato in anticipo rispetto al previsto.

Il video ha per protagonisti il papà di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi (Mistwalker), il compositore e musicista Nobuo Uematsu (Dog Ear Records) e Yoshinori Kitase (Square Enix) impegnati a raccontare dietro le quinte, aneddoti sullo sviluppo e retroscena sulla lavorazione.

Final Fantasy Pixel Remaster sarà disponibile su PC, iOS e Android, la serie include le edizioni rimasterizzate di Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI curate dall'artista Kazuko Shibuya che ha lavorato sulla serie sin dal primo episodio.

Secondo quanto rivelato nel video il primo episodio uscirà a luglio sulle piattaforme citate qui sopra, altri dettagli non sono noti al momento e il fatto che il video sia stato rimosso non aiuta a fare chiarezza sulla data di uscita, riportata genericamente come "luglio 2021", inoltre non è chiaro se la finestra in questione si riferisca anche al mercato occidentale o solamente a quello asiatico, anche se la prima ipotesi resta la più probabile. Restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Square Enix.