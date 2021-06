Final Fantasy Pixel Remaster: l'uscita dei primi 3 episodi confermata per il 28 luglio

Le Pixel Remaster di Final Fantasy I, II e III sono in dirittura d'arrivo. Le pagine Steam relative ai vari capitoli della storica serie JRPG di Square-Enix faranno il loro debutto sulla piattaforma digitale di Valve a partire dal prossimo 28 luglio.

I primi due episodi saranno venduti a 11,99 euro ciascuno, mentre il terzo ha un prezzo di listino pari a 17,99 euro. I tre titoli sono al momento messi in vendita con uno sconto del 20% valido fino all'11 agosto 2021. Per quanto riguarda invece Final Fantasy IV, V e VI, per adesso non è stata confermata una data d'uscita precisa: le pagine del relativi giochi riportano infatti un generico 2021 come periodo di lancio, sebbene non vada esclusa la possibilità che Square-Enix comunichi già nei prossimi mesi il giorno esatto in cui sarà possibile mettere le mani sulle nuove versioni di questi ulteriori tre capitoli 2D della serie.

Era già stato confermato che Final Fantasy Pixel Remaster sarebbe uscita a luglio, ed ora abbiamo la conferma definitiva, almeno per i primi tre giochi. Ricordiamo a tal proposito che Final Fantasy V e VI saranno rimossi da Steam il 27 luglio: con grande probabilità si tratta di una mossa studiata appositamente per lasciare spazio alle versioni rimasterizzate in arrivo nel prossimo futuro. Oltre all'arrivo su Steam, le Pixel Remaster saranno disponibili anche su sistemi mobile, mentre per adesso non c'è nessuna conferma sul possibile arrivo anche su console di queste riedizioni.