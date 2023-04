Final Fantasy Pixel Remaster dice no a Xbox: problemi tra Microsoft e Square Enix?

Square Enix ha annunciato la data di lancio di Final Fantasy Pixel Remaster su PS4 e Switch: la raccolta contenente i primi sei episodi dell'iconica serie saranno disponibili su console Sony e Nintendo a partire dal 19 aprile 2023. Almeno per il momento, però, non esiste alcuna versione per Xbox.

Da diverso tempo ormai Square Enix pubblica sempre meno giochi sulle console Microsoft e, come fatto notare dal giornalista Jez Corden del portale Windows Central, Final Fantasy Pixel Remaster sarà disponibile praticamente ovunque (PC, PlayStation, Switch, sistemi mobile ed anche su Amazon Fire), tranne appunto su una qualunque piattaforma Xbox. Il noto insider rivela dunque che, stando a quanto gli è stato detto dalle sue fonti, il rapporto tra Microsoft e Square Enix sarebbe ai minimi storici e non ci sarebbero i margini per una ripresa nell'immediato futuro.

"Sento sempre più voci sul fatto che il rapporto tra Microsoft e Square Enix non funzioni più. Square Enix sta offrendo a Xbox una selezione piuttosto limitata del suo catalogo, giochi come Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e The DioField Chronicle che non hanno ricevuto chissà quali recensioni spettacolari", afferma Corden, aggiungendo che "nonostante Octopath Traveler sia arrivato su Xbox e persino su Xbox Game Pass, del suo seguito non se ne è parlato ed è probabile che non ci arriverà mai. E sebbene sia stato annunciato come esclusiva temporale PlayStation, anche per Final Fantasy VII Remake non c'è alcun segnale sul suo debutto su Xbox".

"E' piuttosto chiaro - sottolinea Corden - che qualcosa è andato terribilmente storto tra Microsoft e Square Enix, a danno dei fan Xbox che apprezzano i giochi Square Enix. E non c'è alcun segnale per un eventuale miglioramento dei rapporti a breve, una situazione che porta ad un futuro piuttosto nebuloso per giochi fortemente attesi come Final Fantasy XVI e Dragon Quest XII, i quali difficilmente entreranno nell'elenco dei giochi in arrivo su Xbox dati i freddi rapporti tra le due parti".

Chiaramente si tratta di ipotesi non confermate, tuttavia il quadro dipinto da Corden appare piuttosto chiaro sull'attuale situazione tra le due compagnie, che sembrano più distanti che mai almeno per il momento. La raccolta è in ogni caso piuttosto attesa dai fan e collezionisti, considerato che l'Anniversary Edition di Final Fantasy Pixel Remaster è andata subito esaurita nonostante il suo elevato prezzo.