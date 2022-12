Final Fantasy Pixel Remastered: i sei giochi in arrivo su PS4 e Nintendo Switch

Dopo che diversi rumor avevano indicato Final Fantasy Pixel Remastered in arrivo su Nintendo Switch, giungono conferme in merito a nuovi porting dei rifacimenti firmati Square Enix.

Sul sito ufficiale dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha infatti realizzato la sua comparsa un dettaglio interessante. La pagina dedicata dall'ente a Final Fantasy Pixel Remastered è stata modificata, al fine di includere due nuove piattaforme supportate. Accanto all'universo PC, l'ente di classificazione cita ora anche PlayStation 4 e Nintendo Switch. Alla luce dell'avvistamento, appare alquanto probabile che un annuncio ufficiale dei due porting possa giungere in tempi relativamente brevi.

Il progetto Final Fantasy Pixel Remastered, come noto, include al suo interno le riedizioni attualizzate dei primi sei capitoli dell'iconica serie Square Enix. Dopo il lancio di Final Fantasy VI Pixel Remastered su PC avvenuto lo scorso febbraio, il publisher giapponese potrebbe dunque essere pronto a proporre la raccolta anche su PlayStation 4 (e PlayStation 5, in retrocompatibilità) e Nintendo Switch. Gli utenti Sony e Nintendo potranno così avventurarsi nei viaggi nel passato proposti dalle riedizioni di Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI, pubblicati in origine sul mercato videoludico tra il 1987 e il 1994.