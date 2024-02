Final Fantasy: i prossimi capitoli non avranno l'OST di Nobuo Uematsu

A pochissimi giorni dall'arrivo sugli scaffali di Final Fantasy 7 Rebirth, il leggendario Nobuo Uematsu ha dichiarato che i futuri titoli della serie Square Enix non potranno vantare la sua colonna sonora.

Si tratta di una notizia molto triste per gli appassionati del brand, che però potranno continuare ad ascoltare nuovi brani del maestro in futuro. Nobuo Uematsu ha infatti confermato che il suo non è un vero e proprio ritiro, poiché continuerà a collaborare con Square Enix per i futuri capitoli di Final Fantasy, ma non si occuperà più dell'intera colonna sonora. In poche parole, nei prossimi Final Fantasy dovremo limitarci ad ascoltare il tema principale composto dal maestro, poiché tutto il resto dell'OST verrà affidato ad altri compositori.

Il motivo di questa decisione sembra essere dovuto ai problemi di salute che affliggono Uematsu da qualche tempo, i quali gli avrebbero reso molto difficile affrontare un carico di lavoro consistente nei prossimi anni. Stando alle dichiarazioni del compositore, infatti, lavorare alla colonna sonora di un Final Fantasy richiede dai due ai tre anni e, al momento, l'uomo non è in grado di sopportare uno stress del genere.

Per chi non lo sapesse, l'ultimo gioco ad avere l'OST di Uematsu è stato Fantasian e già in Final Fantasy 7 Remake e Rebirth vi è solo il suo tema principale, visto che le restanti musiche della colonna sonora sono state affidate ad altri compositori.