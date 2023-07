Final Fantasy raggiunge 180 milioni di copie vendute in totale

Nel corso di un annuncio di una nuova collaborazione con il gruppo teatrale giapponese Takarazuka Revue, Square-Enix ha comunicato di aver raggiunto le 180 milioni di copie vendute nel complesso per i titoli appartenenti alla serie di Final Fantasy.

Nel computo delle vendite si inserisce naturalmente anche il sedicesimo capitolo della serie, uscito il 22 Giugno di quest'anno. Final Fantasy 16 è stato il gioco PS5 venduto più velocemente in Giappone e si è distinto dai suoi predecessori per un'inaspettata svolta action (dato uno sguardo al confronto in video fra Final Fantasy 16 e God Of War).

Square-Enix ha dichiarato: "La leggendaria serie Final Fantasy ha venduto oltre 180 milioni di copie in tutto il mondo da quando il primo gioco è stato rilasciato nel 1987. Con la sua splendida grafica, la sua visione del mondo unica e le sue ricche trame, la serie ha affascinato non solo il Giappone ma anche il mondo e si è espansa oltre i confini dei videogiochi per includere fiction televisive, film, Kabuki e vari altri media."

Anche per celebrare questo straordinario traguardo, in una serie in cui si inseriscono titoli che hanno fatto la storia del mondo videoludico, la società giapponese è al lavoro su una nuova partnership da cui nascerà uno spettacolo musicale presso il Takarazuka Grand Theatre e il Tokyo Takarazuka Theatre.

Le date dell'evento celebrativo saranno le seguenti:

Takarazuka Grand Theatre: 17 maggio 2024 – 23 giugno 2024 (le prevendite iniziano il 27 aprile 2024)

Tokyo Takarazuka Theatre: 13 luglio 2024 – 25 agosto 2024 (le prevendite iniziano il 9 giugno 2024)

Maggiori dettagli seguiranno sicuramente in futuro.