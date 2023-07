Final Fantasy: sviluppatori in un tuffo di nostalgia per FF4, FF5 e FF6

La seconda parte dell'intervista speciale tenutasi in occasione del trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy è stata dedicata a tre grandi classici della saga: Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI.

Condotta da Matsuzawa Chikai, doppiatore e grande fan della serie di Final Fantasy, l'intervista cavalca l'onda della nostalgia e ripercorre le glorie di alcuni dei titoli SNES più amati dal pubblico, come dimostra il successo da due milioni di copie di Final Fantasy Pixel Remaster.

La discussione non può che partire parlando del creatore della serie di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, per poi virare su Kazuko Shibuya, video game artist, e Yoshinori Kitase, brand manager nonché colonna portante di Square dal lontano 1991.

La triade di Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6 ha iniziato a distinguersi non soltanto per il suo gameplay molto apprezzato, così come fu elogiato quello dei suoi predecessori, ma anche per l'inserimento di trame che iniziavano a farsi complesse e intricate.

Negli anni, non a caso, la storia è diventata uno dei tratti distintivi di tutta la saga, che ha saputo emozionare il pubblico con racconti e personaggi memorabili. Per questi stessi classici di tanto in tanto viene caldeggiato un remake, ma in più occasioni il team ha spiegato che lo stesso remake di Final Fantasy 6, uno dei più amati, sarebbe un progetto più impegnativo di quello che può sembrare.