Final Fantasy Tactics compare in un sondaggio dopo il leak della Remastered

Vi ricordate del leak di NVIDIA dello scorso mese, attraverso il quale è stata resa pubblica la presunta esistenza di numerosi progetti non ancora annunciati? Tra i giochi menzionati c'era pure Final Fantasy Tactics Remastered.

All'indomani del leak la casa di Santa Clara si è affrettata a raffreddare gli animi, spiegando a tutti i giocatori che in quella lista figuravano "titoli ipotetici utilizzati internamente solo a scopo di test", e che quindi la presenza di un gioco non poteva essere considerata come una conferma della sua esistenza. Oggi, tuttavia, si è verificato qualcosa di sospetto: Final Fantasy Tactics è riapparso in un sondaggio inviato da Eidos Montreal ai videogiocatori.

La software house canadese responsabile di Deus Ex Human Revolution, Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider e dell'imminente Marvel's Guardians of the Galaxy sta reclutando dei giocatori per un playtest di un titolo misterioso. Tutto lascia presagire che si tratti di un videogioco tattico, per il semplice motivo che Eidos Montreal è curiosa di scoprire se gli intervistati hanno avuto esperienze con prodotti come Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, Ogre Battle, Disgaea e Into the Breach.

Secondo una teoria, il gioco misterioso in sviluppo sarebbe Final Fantasy Tactics Remastered. Ad alimentarla, oltre al fatto che il suo nome è già apparso nel leak di NVIDIA, ci sono anche un paio di osservazioni. Innanzitutto, Eidos Montreal sta chiedendo agli interessati se hanno giocato a Final Fantasy Tactics per PlayStation e a Final Fantasy Tactics per iOS/Android: non è frequente vedere più versioni di uno stesso gioco menzionate in un unico sondaggio, quindi è probabile che il team sia particolarmente interessato al livello di conoscenza dell'IP da parte degli utenti. Inoltre, nel sondaggio vengono menzionati anche Final Fantasy XII (l'unico prodotto non tattico dell'intera lista) e il suo seguito per DS intitolato Final Fantasy XII: Revenant Wings, due titoli ambientati nello stesso mondo di Ivalice di Final Fantasy Tactics! Coincidenze?