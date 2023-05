Final Fantasy Tactics al PlayStation Showcase? L'indizio di The Snitch

È già da diversi mesi che si discute di un possibile annuncio di Final Fantasy Tactics: Remastered, con il rumor rilanciato anche dal ben noto Jason Schreier.

A poche ora dalla trasmissione del nuovo PlayStation Showcase organizzato da Sony, l'indiscrezione torna a circolare in rete. Responsabile di questo revival è The Snitch, insider ormai ampiamente noto entro la community videoludica e con all'attivo un vasto numero di anticipazioni poi rivelatesi corrette. Per l'occasione, il misterioso utente è tornato a operare su Twitter, pubblicando dal proprio account social un cinguettio alquanto interessante.

Come potete verificare in calce a questa news, The Snitch ha ha infatti condiviso un Tweet nel quale troviamo un possibile riferimento a Final Fantasy Tactics: Remastered. Nel cinguettio si allude infatti con ironia al titolo del gioco, spesso chiamato Final Fantasy Tictacs dai membri più affezionati della community, che da tempo producono meme a riguardo. Il tempismo del cinguettio dell'insider sembrerebbe alludere a un possibile ritorno in scena del gioco direttamente dal palco del PlayStation Showcase: che sia effettivamente giunto il momento dell'annuncio di Final Fantasy Tactics: Remastered? Per saperne di più sarà sufficiente attendere ancora poche ore.



Nel frattempo, non mancano nemmeno rumor su Marvel's Spider-Man 2, anch'esso tra i papabili presenti all'evento Sony.