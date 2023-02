Final Fantasy Tactics Remaster sta per arrivare: Jason Schreier ne è sicuro

Si parla con sempre più insistenza di una possibile edizione rimasterizzata per Final Fantasy Tactics, il classico degli RPG tattici pubblicato sulla prima PlayStation nel 1997 e che ha poi dato vita ad una propria serie andata avanti con diversi giochi negli anni successivi.

Da molto tempo non vengono pubblicati nuovi esponenti dello spin-off di Final Fantasy, ma negli ultimi tempi si stanno moltiplicando i rumor su un ritorno imminente. Ad esempio un producer di Square Enix, Ichiro Hazama, ha lasciato intendere che Final Fantasy Tactics Remaster sia in piena lavorazione, e adesso anche il noto giornalista ed insider Jason Schreier si dice convinto del prossimo arrivo del progetto.

Rispondendo su Twitter ad un suo follower che gli chiedeva se sapesse qualcosa su Final Fantasy Tactics Remaster, Schreier ha semplicemente risposto che "sta arrivando", senza però approfondire ulteriormente la questione. Sebbene si rimanga ancora nell'ambito delle ipotesi, a questo punto non è da escludere che Square Enix abbia davvero in cantiere il gioco, che potrebbe dunque essere rivelato ufficialmente al pubblico nel prossimo futuro.

Nelle scorse settimane si era inoltre parlato del ritorno non solo di Final Fantasy Tactics ma anche di Vagrant Story nel corso del 2023, attraverso una raccolta chiamata Stories From Ivalice. Che Square Enix stia dunque preparando grosse sorprese per i suoi fan?