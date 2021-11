Final Fantasy Tactics Remaster compare in un listino ma è solo un placeholder

Final Fantasy Tactics Remaster è comparso nel database di Instant Gaming con uscita prevista nel 2023 su Epic Games Store. Bella notizia no? Sì, se non fosse che probabilmente di vero c'è ben poco in questa aggiunta al listino.

Oltre al logo molto generico c'è da dire che Instant Game è solita inserire in listino giochi di tutti i tipi al minimo accenno di rumor o leak sul web. Recentemente Final Fantasy Tactics Remaster è comparso in un leak NVIDIA e in un sondaggio inviato ai giocatori da Eidos Montreal, con lo studio canadese che si starebbe occupando proprio di riportare in vita Final Fantasy Tactics.

Ribadiamo però come non ci sia nulla di certo e l'apparizione del gioco su Instant Game non è indice di assoluta verità considerando come in passato siano stati inseriti anche giochi come The Last of Us Parte 2, solamente per citarne uno tra i tanti.

Non è ovviamente escluso che Square Enix stia davvero lavorando ad una riedizione del celebre Final Fantasy Tactics ma il listino dei giochi di Instant Gaming non è indicativo di questo e dunque prendete il tutto con le dovute precauzioni ma senza sognare troppo, almeno fino all'arrivo di comunicazioni ufficiali da parte del publisher Square Enix.