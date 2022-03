Final Fantasy Tactics Remaster esiste: Jason Schreier ne è certo!

Apparso per la prima volta all'interno dell'ormai famigerato leak originato dai canali del servizio NVIDIA GeForce Now, il chiacchierato Final Fantasy Tactis Remaster era apparso in un listino nel corso del novembre 2021.

Indicato come in uscita su PC, via Epic Games Store, nel corso del 2023, il titolo ad ora non è mai stato annunciato dai vertici di Square Enix. Una circostanza che tuttavia non impedisce a diverse fonti di ribadirne l'esistenza, esattamente come fatto di recente da Jason Schreier. Il noto giornalista videoludico, ex Kotaku e attualmente parte della redazione di Bloomberg, si è infatti detto ancora una volta assolutamente certo dell'effettiva esistenza di Final Fantasy Tactics Remaster.

Il noto e generalmente ben informato redattore lo ha ribadito con il Tweet che trovate direttamente in calce a questa news. Nel commentare il recente annuncio di The DioField Chronicle al PlayStation State of Play di marzo, Jason Schreier si è detto sorpreso della notevole quantità di RPG di stampo tattico attualmente in cantiere presso gli studi di Square Enix, soprattutto alla luce del fatto che, appunto, "Final Fantasy Tactics Remaster deve ancora essere annunciato". Al momento, il giornalista ha però specificato di non avere informazioni precise in merito all'entità del processo di rifacimento attuato da Square Enix.



A questo punto, ancora una volta, non resta che attendere eventuali conferme, che possano effettivamente offrire ufficialità alle previsioni di Schreier e al leak INVIDIA.