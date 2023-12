Final Fantasy Tactics Remaster si farà? Per ora non ci sono piani, dice Yasumi Matsuno

Dal 2022 si parla con sempre maggior insistenza di una remaster o un remake di Final Fantasy Tactics, il primo a svelare l'esistenza del progetto è stato Jason Schreier, eppure il Game Director del gioco originale (Yasumi Matsuno) smentisce l'esistenza di piani in merito ad una riedizione di FF Tactics.

Rispondendo a una domanda su X, Yasumi Matsuno conferma che "attualmente non ci sono piani per una remaster di Final Fantasy Tactics. Apprezzo la richiesta ma dovete chiedere a Square Enix, non a me." Nei mesi scorsi Matsuno aveva chiesto ai fan consigli sul nerf di Cid in Final Fantasy Tactics Remastered, confermando anche in quella occasione come non ci fosse di fatto nulla di concreto in programma.

Ed effettivamente a oggi nessun annuncio è giunto da Square Enix, ma chissà che non possano esserci sorprese in futuro: vedremo l'annuncio del gioco ai The Game Awards dell'8 dicembre? Improbabile, ma i giocatori vogliono lasciare la porta aperta ad un possibile reveal della versione rimasterizzata di FF Tactics.

Final Fantasy Tactics è uscito inizialmente sulla prima PlayStation per poi essere convertito su PSP e dispositivi mobile smartphone e tablet, una vera remaster o un remake però mancano all'appello, nonostante le tante richieste della community in questi anni.