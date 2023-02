Final Fantasy Tactics Remaster in piena lavorazione? Parla un producer di Square Enix

Nell'ultimo anno si è parlato spesso del possibile ritorno di Final Fantasy Tactics attraverso una Remastered o un Remake, sebbene per il momento il fantomatico progetto non si sia ancora concretizzato in alcun modo.

Nonostante Jason Schreier si dice certo dell'esistenza di Final Fantasy Tactics Remaster, Square Enix non ha mai parlato in maniera esplicita di un ritorno dell'apprezzato RPG Tattico, e dunque non è chiaro se il progetto sia effettivamente in sviluppo o no. Ad attirare l'attenzione sono ora le parole di Ichiro Hazama, producer di Theatrhythm Final Bar Line che, nel corso di un'intervista volta a promuovere il nuovo spin-off musicale di Final Fantasy, si è lasciato andare ad un commento che riaccende i fari attorno al possibile ritorno di Final Fantasy tactics.

"Il team che si occupa della serie Final Fantasy Tactics è estremamente impegnato con un altro progetto in questo momento", ha affermato Hazama senza scendere in ulteriori particolari. Chiaramente la sua dichiarazione potrebbe non avere nulla a che fare con il possibile arrivo di una remastered per il celebre titolo tattico, ma chissà se al contrario non stiano per arrivare importanti novità collegate proprio attorno allo spin-off di Final Fantasy.

Da tenere tra l'altro presente che negli scorsi giorni si sono diffuse voci riguardo ad un misterioso Stories From Ivalice, che dovrebbe offrire nuove versioni non solo di Final Fantasy Tactics ma anche di Vagrant Story. Sarà davvero così?