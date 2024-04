Final Fantasy Tactics: è ora che la serie faccia il suo ritorno, dice Yoshi-P

Noto per aver ridato linfa vitale a Final Fantasy 14 e per aver ricoperto un ruolo fondamentale nella realizzazione di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, noto anchec come Yoshi-P, si è questa volta soffermato su Final Fantasy Tactics, fermo ormai da molti anni.

Nonostante le passate dichiarazioni di Matsuno, nel corso di una recente intervista, Yoshida ha affermato che, probabilmente, è giunto anche per Final Fantasy Tactics il momento di tornare sulle scene.

"Molti membri del nostro staff hanno lavorato su giochi precedenti come Final Fantasy Tactics o Final Fantasy 12, quindi si sente molto quella sensazione perché molte delle stesse persone fanno parte del team". Aggiunge che è "molto felice" di sentire il desiderio per un altro gioco di Tactics, perché lo stesso team ne è fan. "Anche noi amiamo Tactics. Probabilmente è giunto il momento di realizzarne uno nuovo".

Tuttavia, non c'è da aspettarsi che Final Fantasy 16 venga utilizzato come base narrativa per un nuovo gioco Tactics. Parlando insieme a Yoshi-P, il responsabile della localizzazione Michael-Christoper Koji Fox e il regista Takeo Kujiraoka non pensano che il gioco Final Fantasy più recente sia adatto. "Come lo chiameremmo?" ha detto Fox, "Final Fantasy 16 Tactics? È troppo".

Insomma, Square-Enix è conscia delle richieste dei fan ed è possibile che prima o poi un prossimo capitolo della serie venga realizzato.

