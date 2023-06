Final Fantasy Tactics usciva su PlayStation 26 anni fa: a quando la Remaster?

Il 20 giugno ricorre un anniversario importante per gli appassionati di Final Fantasy: è in questo giorno del lontano 1997 che Final Fantasy Tactics faceva il suo esordio in Giappone sulla prima PlayStation, imponendosi come uno dei migliori spin-off della serie oggi targata Square Enix.

Per il debutto in occidente si dovrà invece aspettare un po' di più, con l'RPG tattico che arriverà negli Stati Uniti nel gennaio del 1998; sfortunatamente nessuna versione europea verrà prodotta, sebbene poi la serie spin-off diverrà popolare anche nel vecchio continente grazie all'arrivo di diversi seguiti e riedizioni. Final Fantasy Tactics diverrà uno degli esponenti più riconosciuti ed amati del suo genere di appartenenza, conquistando i giocatori con un gameplay assuefacente, una storia intrigante ed una splendida cornice audiovisiva.

E da diverso tempo si inseguono voci di corridoio su un possibile Final Fantasy Tactics Remaster in pieno sviluppo presso gli studi di Square Enix, che tuttavia non ha ancora mai annunciato il progetto in maniera ufficiale. Qualche settimana fa il director di Final Fantasy Tactics chiese consiglio ai fan su un'eventuale Remaster, lasciando intendere che forse qualcosa bolle effettivamente in pentola.

Per adesso non resta che augurare buon compleanno al classico originale: che ricordi avete di Final Fantasy Tactics?