Final Fantasy: Tifa Lockhart matura in abito blu nel cosplay di Danielle Vedovelli

Le prime apparizioni di Cloud e compagni risalgono a qualche decennio fa, con Square Enix che realizzò questi personaggi in occasione di Final Fantasy 7. Divenne in breve uno dei giochi più riusciti e amati della serie grazie a una storia in grado di emozionare e il carisma delle sue figure principali.

Le vicende che fecero risaltare Cloud Strife, Sephiroth, Aerith e gli altri sono tornate in una versione completamente nuova: Square Enix sta infatti pubblicando, in capitoli, il rifacimento di Final Fantasy VII. Il remake permette quindi di vedere tutti i personaggi in altissima risoluzione, anche Tifa Lockhart. Così come i suoi compagni d’avventura, anche la barista e proprietaria del Settimo Cielo è tornata a combattere nel gioco JPRG.

Non è utilizzabile soltanto la Tifa Lockhart classica, con la canotta bianca e la gonna nera, ma anche una Tifa Lockhart con un abito blu molto maturo che fa girare la testa a molti appassionati. La cosplayer Danielle Vedovelli, che in passato si è dedicata a cosplay di Resident Evil, ha mostrato recentemente il suo lavoro nella foto visibile in basso. Questo cosplay di Tifa Lockhart più matura colpisce molto e alimenta il livello di nostalgia, in attesa di rivederla nel prossimo capitolo di Final Fantasy VII Remake.

Ecco anche un cosplay di Tifa Lockhart classica di Candylion.