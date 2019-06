Final Fantasy, Tomb Raider e Dragon Quest: Square Enix sottolinea l'importanza di innovare

In occasione dell'E3 2019, il CEO e Presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha espresso alcune interessanti considerazioni sull'importanza dell'innovazione all'interno della software house.

Nel corso di un'intervista, il CEO ha citato alcuni dei franchise più amati di Square Enix: Dragon Quest, Final Fantasy e Tomb Raider. Riferendosi a questi ultimi, Matsuda li ha definiti come dei veri e propri pilastri della Compagnia. "Per questa ragione - ha aggiunto - abbiamo bisogno di innovare costantemente con questi. Crediamo che i franchise e le IP siamo realmente delle creature viventi". In virtù di ciò, evidenzia come tali brand necessitino di una costante iniezione degli elementi più innovativi di un particolare periodo, altrimenti "finiranno per morire". La volontà di intraprendere nuove strade ed accettare nuove sfide viene dunque presentata come essenziale. In tal senso, Matsuda ha aggiunto: "Ritengo che questo sia un pensiero che tutti i nostri sviluppatori condividono".



Nel corso del maggio di quest'anno, la software house ha confermato la volontà di Square Enix di investire in nuove IP in maniera significativa. Allo stesso tempo, vi ricordiamo che la software house è attualmente impegnata nella realizzazione dell'atteso Final Fantasy VII Remake, un progetto videoludico ambizioso, che punta a ricostruire Final Fantasy VII per una nuova era.