Final Fantasy: torna Tifa Lockhart in questo cosplay con il fascino di Oichi

Certi personaggi del mondo videoludico o comunque in generale degli immaginari fantasy diventano davvero iconici, tanto che intorno nasce un fandom completamente dedicato. E così arrivano in rete fan art, cosplay, oggetti fatti appositamente e tanto altro ancora. Con una saga del genere, Final Fantasy non poteva essere da meno.

La saga di Square Enix si sta giostrando su più fronti. Da una parte abbiamo Stranger of Paradise, il recente progetto videoludico di Team Ninja; un'altra invece è rappresentata dal tanto desiderato Final Fantasy 16; infine non va dimenticato il progetto remake di Final Fantasy VII, che ha esordito negli ultimi anni su console e PC. A inizio maggio, proprio l'eroina principale di questa storia ha festeggiato il suo compleanno, data che i fan tengono in grande considerazione.

La cosplayer russa Oichi, una delle modelle più famose di questo ambiente, ha realizzato così un cosplay di Tifa Lockhart bella e affascinante come in Final Fantasy VII Remake. Questa versione di Tifa con classico top bianco, bretelle, gonna nera corta e guanti è perfettamente allineata a quella vista in Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ora non resta che attendere che torni all'opera insieme agli altri protagonisti nei capitoli successivi.